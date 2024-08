Non solo Kalulu, anche Adli e Pobega non convocati per il Toro: presto lasceranno il Milan

Non solo Pierre Kalulu, anche Yacine Adli e Tommaso Pobega lasceranno presto il Milan ed è per questo che ieri hanno saputo che non sarebbero stati convocati per il match odierno contro il Torino, valido per la prima giornata di Serie A. Non rientrano nei piani del club e di conseguenza dovranno presto trovarsi una sistemazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Milan-Torino

Le ultime sul Milan

Il Milan comincia ufficialmente la sua Serie A con un nuovo allenatore, ma con il vecchio modulo: sarà ancora 4-2-3-1. In porta Maignan. Terzini Calabria (Emerson Royal non convocati per motivi burocratici) e Theo Hernandez. Tomori sicuro del posto, al suo fianco uno tra Gabbia e Thiaw; Pavlovic non ancora pronto per partire dall’inizio. A centrocampo la coppia Bennacer con uno tra Musah e Loftus-Cheek in attesa dell’aggiunta di Fofana e del recupero condizione di Reijnders. Trequartisti: Leao a sinistra, Pulisic al centro e uno tra Saelemaekers e Chukwueze a destra; da non escludere, con Musah in mediana, l’ipotesi Loftus-Cheek trequartista con Pulisic a destra. Di punta subito Alvaro Morata con Jovic pronto a subentrare.

Le ultime sul Torino

Per l’esordio a San Siro contro il Milan, il tecnico Paolo Vanoli pensa allo stesso Toro visto in coppa Italia contro il Cosenza. C’è solo un grande dubbio nella testa dell’allenatore e riguarda l’attacco: capitan Zapata è ovviamente intoccabile, Adams e Sanabria si gioca l’altra maglia da titolare. In difesa sarà Coco a guidare il reparto con Vojvoda e Masina davanti a Milinkovic-Savic, in mediana Linetty farà il perno centrale tra Ricci e Ilic. Sulle corsie verrà confermata la coppia Bellanova-Lazaro, aspettando di risolvere gli ultimi dettagli per Sosa arrivato per le visite mediche proprio alla vigilia della prima di campionato.