Non solo Macedonia-Italia: i precedenti di Turpin con gli azzurri. Quattro rigori in cinque partite

È Clement Turpin l’arbitro selezionato per dirigente Bosnia ed Erzegovina-Italia, finale dei playoff per l’accesso ai Mondiali 2026, in programma martedì alle 20.45 a Zenica. Il francese evoca ricordi funesti agli azzurri: non che sia stata colpa sua, ma era lui l’arbitro del playoff con la Macedonia del Nord, perso a Palermo 1-0 quattro anni fa.

Il bilancio dei precedenti con gli azzurri, almeno a livello numerico, è comunque positivo: Turpin ha diretto cinque partite dell’Italia finora, con tre vittorie e due sconfitte. Curiosità statistiche: in queste cinque partite non c’è mai stata un’espulsione, ma ci sono stati ben quattro calci di rigore.

I precedenti di Turpin con la Nazionale italiana

14 ottobre 2025 - Qualificazioni mondiali - Italia-Israele 3-0

17 ottobre 2023 - Qualificazioni europee - Inghilterra-Italia 3-1

24 marzo 2022 - Playoff qualificazioni mondiali - Italia-Macedonia del Nord 0-1

15 novembre 2020 - Nations League - Italia-Polonia 2-0

7 giugno 2017 - Amichevole - Italia-Uruguay 3-0