Non solo Mbappé. Sono 5 i volti nuovi di Man City-PSG rispetto alla semifinale d'andata

Due cambi per Guardiola, tre per Mauricio Pochettino. Dopo il 2-1 dell’andata al Parco dei Principi in favore degli inglesi, Manchester City e PSG si ritrovano questa sera per il ritorno della semifinale Champions. Ed entrambi gli allenatori hanno modificato le loro formazioni. Nel City out rispetto all’andata Cancelo e Fernandinho: ai loro posti ci sono Zinchenko a sinistra e Fernandinho a far coppia con Gundogan a centrocampo.

Il cambio più rilevante è però indubbiamente quello che riguarda l’attacco del PSG: Kylian Mbappé non ha superato il provino delle scorse ore e, complice un problema al polpaccio, si accomoderà in panchina. Al suo posto ci sarà Mauro Icardi. Per Pochettino altri due cambi rispetto all’andata: a sinistra ci sarà Diallo e non Bekker, a centrocampo Herrera sostituirà lo squalificato Gueye.