Non solo Schuurs: il Torino continua a lavorare per il ritorno di Dennis Praet

Dennis Praet è ancora un obiettivo del Torino. Il club granata, che oggi ufficializzerà l'acquisto del difensore olandese Perr Schuurs, in questi giorni è particolarmente attivo sul fronte acquisti ed è in contatto costante col Leicester e con l'entourage del centrocampista belga per riportarlo a Torino.