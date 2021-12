Non solo Vlahovic per la Juventus. Il piano B dei bianconeri è Mitrovic del Fulham

Dusan Vlahovic resta il primissimo nome in cima alla lista di mercato della Juventus. Secondo Tuttosport, però, nelle idee bianconere estistono anche ipotesi e nomi alternativi: uno di questi, si legge, è quello che porta ad Aleksandar Mitrovic. Centravanti serbo classe '94, la Juventus (così come la stessa Fiorentina), ha avviato i primi contatti esplorativi per capire la situazione col Fulham, club proprietario del cartellino.