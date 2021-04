Norma anti-Superlega, play-off, meno squadre: così Gravina vuole cambiare il calcio italiano

Quella di ieri è stata una giornata topica per il calcio italiano con il Consiglio Federale che ha varato una norma anti Superlega ma che si è dichiarato pronto, per bocca del suo Presidente, Gabriele Gravina, a cambiare profondamente il nostro pallone. Questi tutti i link, uno per uno: dichiarazioni e approfondimenti. Dai play-off alla riduzione del numero di squadre, dalla norma anti-Superlega alle sanzioni possibili e non solo. Scopri come la FIGC pensa di rivoluzionare il calcio italiano negli approfondimenti seguiti e curati da Tuttomercatoweb.com.

