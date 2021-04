Ecco la norma anti-Superlega della FIGC: il nuovo testo dell'articolo 16 delle NOIF

vedi letture

La norma anti-Superlega è realtà per il calcio italiano. L’approvazione è arrivata oggi col Consiglio Federale che ha approvato la modifica dell’articolo 16 delle NOIF. Il testo della nuova disposizione, votato all’unanimità (anche dall’ad dell’Inter, Marotta) recita ora così: “Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla FIFA, dalla UEFA e dalla FIGC comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non riconosciuti dalla FIGC è soggetta alla autorizzazione della federazione medesima. La disputa di gare e tornei amichevoli senza la autorizzazione della FIGC comporta la decadenza della affiliazione”. La fattispecie si aggiunge ovviamente alle altre ipotesi di revoca dell'affiliazione (per esempio per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo) già previste dalle norme federali.

Leggi anche - Gravina: "Chi aderirà ad altri campionati sarà fuori dalla A. Rischio sanzioni dalla UEFA"