tmw Riduzione delle squadre, introduzione dei play-off. Gravina dice sì: "Favorevolissimo"

Esiste ancora l'ipotesi di introdurre i playoff in futuro? Il presidente della FIGC Gabriele Gravina al termine del Consiglio Federazione odierno in cui ha approvato la norma anti Superlega ha parlato anche di altre riforme. E della possibilità che i campionati, e quindi anche la Serie A, nei prossimi anni possano avere meno squadre. Non solo, Gravina è al lavoro anche per l'introduzione di play-off: "Il format deve tenere conto della riduzione di squadre, mi spiace solo di non aver centrato i tempi giusti. Non è un mistero la mia idea su playoff e playout, ora che ci sta pensando anche la Premier League è diventata di moda. Nessun è profeta in patria ma spero possa servire da stimolo per riflessioni nel nostro mondo. Favorevolissimo nella parte dei playoff e dei playout, ma sono temi in cui ci confronteremo nell'ambito di riforma generale”.