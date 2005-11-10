Novità importanti sul futuro di Aquilani: il Torino lo tentava, ma ha scelto il Sassuolo

Alberto Aquilani ha scelto il Sassuolo. In un incontro avuto con il club neroverde quest'ultimo è stato molto convincente, come progettualità e prospettiva presentate al tecnico di 41 anni, che invece poche settimane fa ha sfiorato per un soffio la Serie A con il Catanzaro nella finale playoff.

Come noto, aveva un'offerta dal Torino oltre che dal Sassuolo. Aquilani era anche particolarmente stimolato dal blasone e la storia del club granata, ma per un percorso di crescita personale l'allenatore romano ha optato per la panchina neroverde, secondo le ultime indiscrezioni fornite da Sky Sport.

La decisione sarebbe arrivata nel weekend e così è stato. La macchina operativa ora andrà in moto, per stendere i contratti e definire gli ultimi dettagli, dopodiché arriverà l'annuncio ufficiale. Aquilani sarà l'erede di Fabio Grosso, invece destinato alla Fiorentina.

Bruciata invece la concorrenza di Ignazio Abate, che era stato individuato come possibile alternativa, con i vari meeting del caso intrattenuti con l'ex terzino del Milan. Aquilani lascerà così il Catanzaro, con il quale era legato da un contratto valido fino all'estate del 2027.