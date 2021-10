Nuova stoccata di Sarri alla Lega: "Domani terza gara con meno di 72 ore di riposo. Solo a noi..."

Nuova stoccata di Maurizio Sarri alla Lega Serie A. In campo mercoledì sera contro la Fiorentina, la Lazio tornerà in campo domani pomeriggio contro l'Atalanta, a partire dalle ore 15, per il primo anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. "E' la terza gara con meno di 72 ore di riposo e questo non è successo a nessun'altra squadra di Serie A, è una difficoltà che si aggiunge in questo già duro tour de force".

