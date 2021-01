Nuovi contatti con Otavio, la Roma al lavoro per chiudere l'accordo per luglio

vedi letture

La Roma non molla la presa per Otavio, centrocampista classe '95 in scadenza di contratto con il Porto. Nuovi contatti anche nelle ultime ore perché la volontà del club giallorosso è quella di chiudere il prima possibile questo accordo per luglio, quando il giocatore lascerà il club portoghese a parametro zero.