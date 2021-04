Nuovo ruolo alla UEFA per Boban: sarà il 'capo del calcio'. Lo ha voluto Ceferin

vedi letture

Importante novità per quanto riguarda il calcio internazionale: Zvonimir Boban sarà il nuovo capo del calcio della UEFA. Tra due giorni il Comitato Esecutivo della UEFA ratificherà le sedi dell'Europeo, la nuova Champions e anche una nuova carica creata ad hoc dal presidente Aleksander Ceferin. Sarà quella di 'head of football' per Boban che è già stato in un ruolo simile in FIFA.