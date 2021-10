Nuovo San Siro, tra oggi e domani nuovo incontro tra Milan, Inter e Comune di Milano

Nella giornata di lunedì, come annunciato anche dal sindaco Giuseppe Sala, c'è stato un incontro molto positivo tra Milan, Inter e Comune di Milano per parlare del nuovo stadio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ne seguirà un altro tra oggi e domani. Il tema principale resta sempre quello delle volumetrie per le costruzioni nell’area attorno al nuovo impianto.