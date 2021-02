Occasione sprecata per la Roma. Benevento in 10 per mezz'ora ma al Vigorito è 0-0

Occasione sprecata per la Roma di Fonseca che non è andata oltre lo 0-0 al Vigorito contro un Benevento che ha giocato più di mezz'ora in inferiorità numerica per l'espulsione di Glik.

PRIMO TEMPO - Pochissime emozioni nella prima frazione di gioco con il possesso palla tutto a favore della Roma e il Benevento pronto a ripartire in contropiede senza però interventi né di Montipò né di Pau Lopez. Attacchi sterili e tanto agonismo in mezzo al campo, con l'arbitro Pairetto che ha ammonito Schiattarella, Fazio e Glik.

ESPULSO GLIK, DENTRO DZEKO - Al 57' la prima svolta del match, con Kamil Glik espulso per un fallo in netto ritardo su Mkhitaryan: giusta la decisione dell'arbitro che non ha potuto fare altro che mostrare il secondo giallo al polacco. Un minuto più tardi Fonseca si è giocato la carta Dzeko, inserito al posto di Veretout con il conseguente arretramento di Pellegrini e il bosniaco in coppia con Borja Mayoral.

ALTRI CAMBI - Nonostante la superiorità numerica la Roma non è riuscita però a cambiare passo e Fonseca ha provato a dare nuova vita alla sua squadra mandando in campo Pedro per Karsdorp e Juan Jesus per Fazio, spostando Bruno Peres a destra e avanzando anche Spinazzola, più libero sulla corsia di sinistra. Dall'altra parte Pippo Inzaghi ha infoltito la difesa, orfana di Glik, con Caldirola, entrato al posto di Viola. Insigne, Moncini e Tello le altre sostituzioni, rispettivamente per Caprari, Lapadula e Hetemaj. Infine ultimo cambio all'82' per Fonseca, con l'esordio di El Shaarawy in Serie A dal suo ritorno in Italia.

IL FINALE - Semi assedio della Roma nei minuti di recupero con i giallorossi a trazione super anteriore ma senza intimorire troppo il Benevento che ha continuato a difendersi con ordine. Al 93' l'occasione più grande della partita per la squadra di Fonseca, con un colpo di testa in mischia di Pellegrini salvato sulla linea da Caldirola. All'ultimo minuto calcio di rigore assegnato alla Roma per fallo di Foulon su El Shaarawy ma poi tolto grazie all'ausilio del VAR per un fuorigioco di Pellegrini.