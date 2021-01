"Occhio al Benevento, squadra molto veloce". Rivedi Gasperini nella conferenza di vigilia

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato così del Benevento nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro la squadra di Inzaghi: "Credo che il fattore campo possa incidere poco, ma dipende anche dal calendario. Pesa meno per tutti, il pubblico è una componente fondamentale. Hanno vinto 6 partite, sono parecchie per una neopromossa. Stanno facendo un buon campionato, domenica ci sono stati diversi risultati a sorpresa in alto, c'è battaglia ed equilibrio in tutte le zone della classifica".

