Oggi è il Mourinho-day. Il tecnico in partenza per l'Italia: "Tifosi della Roma, sto arrivando"

"Tifosi della Roma, sto arrivando". José Mourinho ha affidato ai social del club giallorosso un breve messaggio in vista dell'arrivo in città previsto per il primo pomeriggio di oggi. "Sto preparando le valigie, ci vediamo presto!". Il tecnico portoghese è pronto per iniziare la propria avventura nella capitale, anche se con ogni probabilità i prossimi 5 giorni dovrà passarli in isolamento a causa del viaggio effettuato a Londra nelle scorse due settimane.