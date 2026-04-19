Oggi Juventus-Bologna, i convocati di Spalletti: ci sono sia Yildiz che McKennie

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro il Bologna, gara che potrebbe dare un importante vantaggio ai bianconeri nella corsa alla prossima Champions League. Per l'occasione recupera Kenan Yildiz e torna Weston McKennie, mentre restano fuori gli infortunati Perin, Cabal, Milik, Adzic e Vlahovic.

Portieri: Di Gregorio, Pinsoglio, Scaglia

Difensori: Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Kostic, Cambiaso

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie

Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Boga, Openda, David