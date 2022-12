Oggi Napoli-Lille, i convocati di Spalletti: out tre indisponibili e i reduci dal Mondiale

Seduta di rifinitura mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano l'amichevole contro il Lille in programma stasera allo Stadio Maradona alle ore 20. La squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto torello esercitazione tattica, calci piazzati e partita a campo ridotto. Rrahmani e Sirigu hanno svolto personalizzato in campo. Demme ha fatto lavoro personalizzato in palestra per affaticamento muscolare e non prenderà parte alla partita di questa sera. Kim è rientrato dall’impegno con la propria nazionale ai Mondiali.

Portieri: Idasiak, Marfella, Meret

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus Juan, Mario Rui, Ostigard, Zanoli,

Centrocampisti: Zedadka, Elmas, Gaetano, Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Russo, Simeone