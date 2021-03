Oltre al danno, la beffa. La Roma rischia anche di non avere Dzeko al ritorno dalla sosta

Non mancano gli strascichi al ko della Roma in campionato contro il Napoli. In effetti - sottolinea Il Messaggero - la sconfitta allontana i giallorossi dal quarto posto e dal sogno di tornare a disputare la massima competizione europea. Le difficoltà - si legge - potrebbero però esserci anche al ritorno dalla sosta per le Nazionali quando la Roma affronterà il Sassuolo in trasferta, perché oltre a non esserci gli squalificati Ibanez e Villar, è in dubbio anche Edin Dzeko uscito per un problema muscolare alla coscia destra. Proveranno a recuperare Veretout e Mkhitaryan. La ripresa degli allenamenti è fissata per domani alle 11.