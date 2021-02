Oltre la Liga. L'Atletico cerca riscatto in Champions, per tornare ai livelli del primo Simeone

L'Atletico Madrid, dopo qualche anno sottotono dal punto di vista dei risultati in Champions League, vuol tornare ad essere assoluto protagonista. La sfida contro il Chelsea agli ottavi non è certamente la più semplice, ma vista l'esperienza dei Colchoneros in confronto alla sfrontata gioventù dei Blues le premesse per andare avanti ci sono tutte. Tornare ad essere protagonista, dicevamo. Sì perché guardando la storia europea delle ultime 8 stagioni, il periodo in cui è stato in carica Diego Simeone, si nota una evidente diminuzione del rendimento da parte della squadra: alla finale del primo anno, nel '13/'14, seguì l'eliminazione ai quarti l'anno seguente. Poi altra finale, ancora persa ma pur sempre finale, nel 2015-2016, quindi l'eliminazione alle semifinali nel '16/'17. Da quel momento in poi, il rendimento dell'Atletico in Champions League è cambiato in peggio. Eliminato alla fase a gironi nel 2017/2018, nel '18-'19 arrivò la clamorosa eliminazione agli ottavi per mano della Juventus di CR7. Lo scorso anno il cammino sembrava in discesa, ma arrivò l'eliminazione nella gara secca contro il Lipsia.

In Liga quest'anno i Colchoneros stanno andando fortissimo, soprattutto grazie ai gol di Luis Suarez. Ma nelle intenzioni dei rojiblancos non c'è quella di giocare alla meno in Champions per privilegiare il campionato. Quest'anno l'Atletico Madrid vuol tornare ad essere protagonista e vuol farlo in tutte le competizioni a cui prende parte. Il Chelsea è avvisato, il Cholo ha voglia di tornare a ruggire anche in Champions League...