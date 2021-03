"Ora alzare la testa e pensare al campionato". Rivedi Cuadrado sulla stagione della Juve

"Secondo me abbiamo iniziato bene, se Morata fa gol cambia tutto. Poi siamo tornati in campo con la giusta determinazione, ci credevamo. Siamo usciti nel secondo tempo con la voglia di vincere, ma non è andata così. Ora dobbiamo alzare la testa e pensare al campionato". Così ha parlato Juan Cuadrado dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Rivedi il video con le sue parole!