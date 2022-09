Ora la Lazio vuole blindare Lazzari: si lavora a un nuovo contratto valido fino al 2027

La Lazio è al lavoro per blindare Manuel Lazzari. Lo scrive il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: attualmente legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 30 giugno 2024, il terzino ex SPAL - tramite il suo entourage - è al lavoro per contrattare un nuovo accordo fino al 2027.

Soprattutto a gennaio il suo addio sembrava a un passo, ma la capacità di Lazzari di adattarsi all'idea di calcio di Maurizio Sarri è stata apprezzata dal club di Lotito, che ora vuole prolungargli il contratto.