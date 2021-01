Osimhen chiede scusa: "Ho sbagliato, non ho capito la gravità della festa a sorpresa"

Victor Osimhen chiede scusa. L'attaccante del Napoli, risultato positivo al Covid al momento del rientro dalle vacanze in Nigeria, ha pubblicato un messaggio per chiarire quanto accaduto durante la tanto discussa festa che lo ha visto protagonista di una grave violazione delle misure anti-contagio: "Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi", ha scritto su Instagram la punta nigeriana.