Osimhen in Premier? Vieira: "Campionato molto attraente perché c'è tanta competizione"

Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace, alla vigilia dell'amichevole contro il Napoli ad Antalya è intervenuto in conferenza stampa: "La Champions League? Ci sono tante squadre davvero forti, ma credo che quella da battere sia il Manchester City di Guardiola perché ha tantissimi calciatori di qualità. Il Napoli può fare bene anche in questa competizione, ha Osimhen che è un calciatore importante che dà profondità. Dire chi può vincere la Champions League resta difficile", le parole riportate da tuttonapoli.net: "Osimhen in Premier League? E' un campionato molto attraente per i calciatori perché c'è tanta competizione".