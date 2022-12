Osimhen: "Sono molto riconoscente a Mario Gomez. Grande campione che si è dedicato a me"

vedi letture

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, nella sua intervista rilasciata a Il Mattino, ha parlato anche a chi è più riconoscente: "A tanti. Però penso spesso a Mario Gomez. A Wolfburg non è stato semplice e non solo per il clima: era la prima esperienza lontano da casa, praticamente in un altro mondo. E Mario a ogni allenamento si fermava con me, a darmi suggerimenti, a dirmi cosa fare per non fare errori. Mi ha dato fiducia: un grande campione che si dedicava a darmi suggerimenti. E io mi dicevo: se uno importante e bravo come lui perde tempo con uno come me, vuol dire che vede qualcosa in te che magari tu non hai ancora visto. Ed è stato l'insegnamento che mi ha aiutato a fare il passaggio chiave nella mia carriera".