Palladino racconta Ibrahimovic: "Alla playstation lo facevo vincere per non farlo arrabbiare"

vedi letture

Raffaele Palladino racconta Zlatan Ibrahimovic. L'ex compagno del campione svedese alla Juventus ha ripercorso la loro avventura in comune a Torino, tra campo e playstation: "Quando lo vidi cambiarsi accanto a me per la prima volta, restai gelido e immobile. Rimasi subito colpito dalla sua grande professionalità prima e dopo l'allenamento, lavorava sempre per migliorarsi di continuo. Oggi fa ancora la differenza e, vi dico la verità, questo non mi sorprende. Per me Zlatan è uno dei più grandi tra i giocatori che sono passati dall'Italia. Se è arrivato a questi livelli di rendimento, mantenendoli a quasi 40 anni, è perché ci ha messo testa e tanto lavoro".

Che ricordo ha di Zlatan caratterialmente?

"Zlatan vuole bene a tutti, però non parla tanto. È un po' introverso. Io posso ritenermi tuttavia un privilegiato, visto che con me parlava e giocavamo anche alla play. Chi vinceva? Lui... Lo facevo vincere perché altrimenti si arrabbiava (ride, ndr)".

Guarda l'intervista completa nel video in calce!