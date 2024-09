Live TMW Palladino: "Sono contento del mercato. Alla ripresa vedremo un'altra Fiorentina"

20.45 - Tra poco Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, commenterà in sala stampa il pareggio per 2-2 contro il Monza.

21.14 - Inizia la conferenza stampa.

Un'altra reazione dei suoi nel secondo tempo.

"Stavolta parliamo prima del bicchiere mezzo vuoto: i primi 20 minuti sono stati molto positivi, c'era l'atteggiamento giusto e non è stato il problema dell'approccio. Ma alla prima palla messa dentro abbiamo preso gol e ci è venuto timore di giocare: quello non deve succedere, mi interessa la reazione e su questo devo lavorare. Però siamo stati bravi: sotto 2-0 potevamo crollare e invece siamo rimasti in partita. Bravi poi a riaprirla, eravamo in comando della gara e avevo la sensazione di poter pareggiare da un momento all'altro, peccato averlo fatto alla fine. Mi è piaciuto però lo spirito e il sacrificio, è una squadra di grandi valori umani. Migliorare gli aspetti di gioco è compito mio".

Quanto le servirà la sosta? Alla ripresa vedremo la sua Fiorentina?

"La pausa viene nel momento giusto, siamo partita con una rosa cha ha 11 calciatori nuovi ai quali serve tempo per inserirsi. Due giorni fa ne sono arrivati cinque... Ci vuole pazienza, da martedì inizieremo a lavorare su tutto e da lì inizierà davvero il percorso di crescita che interessa a me. Sono convinto che alla ripresa vedremo una Fiorentina più pronta, che comanda il gioco per regalare una gioia ai tifosi".

Contento del mercato?

"Sono contento, sento di avere una squadra di qualità e con giocatori di livello che vanno un po' messi a posto. So che la società cercava anche un altro difensore, poi per cause di forza maggiore non siamo riusciti a prenderlo ma ho fiducia".

Potete inserirvi nella lotta per l'Europa League?

"Vi chiedo una cosa, non facciamo paragoni con gli anni passati, si è cambiato tanto. Il nostro obiettivo è fare bene, il massimo possibile. Cercheremo di portare la Fiorentina più in alto possibile, sono convinto che ho una squadra in grado di fare grandi cose insieme".

Come ha visto il Monza? Voleva portare qualcun altro a Firenze?

"Ho visto un ottimo Monza, che si è difeso molto bene. Sono stati cinici, con tre tiri hanno fatto due gol e preso un palo. Nel secondo tempo non ci hanno mai impensieriti ma ho visto i miei ex ragazzi lottare fino alla fine. Faccio loro un grande in bocca al lupo".

Come gestirà Terracciano e De Gea?

"Non c'è nessuna gerarchia in questo momento, ho voluto vedere sia uno che l'altro in queste prime uscite per capire chi era più avanti o più indietro. Sono contento di tutti e due per come hanno giocato, David veniva da un anno di inattività e oggi abbiamo preferito farlo riposare, era davvero distrutto dopo i 120 minuti dell'altra sera. Dalla sosta inizieremo a ragionare per stabilire delle gerarchie".

21.22 - Termina la conferenza stampa.