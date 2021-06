Pandev: "Felice per il gol, meno per il risultato. Futuro? Vediamo, ma penso di smettere"

Goran Pandev, ospite di Sky, analizza il suo storico gol all'esordio ad Euro2020 contro l'Austria, pur dimostrandosi dispiaciuto per come è finita la gara: "Sono felice per il gol ma dispiaciuto per il risultato, però per noi era importante giocarci questi Europei, è una esperienza incredibile per noi e per tutto il paese. L'Austria è stata più forte di noi e ha vinto meritatamente, speriamo di fare un bel risultato già nella prossima. Abbiamo scritto la storia del nostro paese ma ora siamo qui e vogliamo fare bene, vogliamo fare bene, fare bella figura. Per il mio futuro ancora non lo so, sono concentrato su questo Europeo, il mio pensiero è quello di smettere", ha detto l'attaccante del Genoa.