Pandev: "Stankovic mi dice di giocare finché potrò. Sto ancora bene fisicamente"

vedi letture

Nella sua intervista a Cronache di Spogliatoio, Goran Pandev ha raccontato anche la difficoltà nel lasciare il calcio giocato: "Io parlo spesso con i miei ex compagni, tipo Stankovic. Mi dicono: ‘Gioca finché ce la fai, c’è sempre tempo per smettere’. Poi io non ho avuto tanti infortuni gravi, forse per questo sto ancora fisicamente bene. C’è gente che ha smesso prima di me perché ha avuto tanti infortuni".