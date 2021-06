Paratici, Tottenham a un passo dopo la Juventus. Nonostante la retromarcia per Conte

vedi letture

Fabio Paratici nella giornata di ieri s'è definitivamente congedato dalla Juventus con una conferenza stampa insieme al presidente Andrea Agnelli.

In quella occasione, l'ormai ex dirigente bianconero non ha voluto parlare del suo futuro. Ma ad attenderlo c'è il Tottenham, club con cui l'accordo è in dirittura d'arrivo e lo sarà a prescindere dalla scelta dell'allenatore.

Per quanto riguarda il nuovo manager degli spurs, infatti, i giochi tornano ad essere aperti dopo la retromarcia sul fronte Antonio Conte. Gli spurs hanno fatto un passo indietro dopo le richieste del tecnico, soprattutto dopo che Conte ha espresso la sua riluttanza nel lavorare coi promettenti giovani presenti nel club.