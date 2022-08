Paredes e la sfida PSG-Juventus: ci arriverà da grande ex o da rimpianto di mercato?

vedi letture

Con quale maglia Leandro Paredes giocherà PSG-Juventus? L'argentino, in un senso o nell'altro, potrebbe essere protagonista della doppia sfida: o nelle vesti di ex o come rimpianto di mercato. Gli sviluppi odierni della trattativa inducono a pensare con ottimismo alla prima ipotesi, considerando che i contatti con l'entourage e gli intermediari per convincere il PSG sono stati positivi. Prestito con diritto di riscatto a 20 milioni è quanto la Vecchia Signora spera di strappare. Pavel Nedved, a margine del sorteggio, non è entrato nella specifica trattativa per l'argentino, precisando però che qualcosa da qui al 1° settembre la Juventus dovrà fare. Per Galtier il giocatore non è indispensabile: pur facendolo giocare sempre, gli ha concesso solamente spezzoni: Verratti-Vitinha è a oggi la coppia centrale titolare, alla quale subentra come prima alternativa Renato Sanches. Con un Mondiale alle porte e con la volontà dei parigini di sfoltire la rosa un ritorno in Italia dell'argentino potrebbe accontentare tutti.