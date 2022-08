Juventus, Nedved: "Critiche ingiuste, lasciateci tranquilli. Paredes? Qualcosa faremo"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato il sorteggio di Champions League ai microfoni di Mediaset: "Credo che in questo momento non serva niente alla squadra. Siamo appena partiti, magari speravamo in qualche punto in più, ma ci manca solo un po' più di tranquillità per lavorare. Dopo un pareggio sono arrivate subito tante critiche, che secondo me non sono giuste. Noi abbiamo avuto subito infortuni importanti, nell'ultima mancavano quattro potenziali titolari. Ma noi pensiamo a lavorare, come ha detto Allegri, e ad affrontare tutte le partite col piglio giusto".

Perché Milik e non Depay?

"Voi avete fatto una lista, Depay ne faceva parte. Ma abbiamo scelto Milik perché ha le caratteristiche giuste per completare il nostro reparto. Ci aspettiamo dei gol da lui, ci crediamo molto".

Paredes?

"Non vi posso dire niente perché non è un nostro giocatore. Ci sono dei calciatori che potrebbero completare la nostra rosa, il mercato non è chiuso e faremo qualcosa".