Live TMW Paredes: "Ho vissuto mesi difficili, ma sono sempre voluto rimanere qui a Roma"

Perde 2 a 0 all'Olimpico la Roma contro un'Atalanta capace di ottimizzare al massimo le occasioni create. A commentare la sconfitta Leandro Paredes, centrocampista della Roma.

Secondo te c'è anche parte di sfortuna dietro queste prestazioni?C'è dispiacere nello spogliatoio?

"Ovviamente siamo tutti dispiaciuti perchè le cose non girano dalla parte nostra. Grandissima partita contro una grande squadra come l'Atalanta".

Ci racconti cosa ti passa per la testa? Pensi al Boca?

"Io ho la testa alla Roma e sono felice qua. Anche se ho vissuto due mesi difficili. Ho sempre pensato a questa città, non ho mai pensato a partire per andare al Boca. Lo avete detto voi giornalisti. Non ho detto mai questa cosa".

Cosa è cambiato con Ranieri?

"Sicuramente ha cambiato la mentalità e il morale. Arrivare con un allenatore come il nostro è sicuramente qualcosa di positivo, stiamo facendo molto bene. Arriveranno anche i risultati. Rispetto a Zaniolo non so cosa è successo con Konè".

Di cosa c'è bisogno ora?

"Bisogna cambiare marcia. Questa squadra merita di stare tra le prime posizioni. Oggi ci è mancata la finalizzazione. Grande prestazione, ma al di là di quello dobbiamo ancora allenarci duramente".

Quanto è importante avere dalla vostra parte la tifoseria?

"Sicuramente per noi è importantissimo aver ritrovato l'abbraccio dei tifosi. Noi stiamo cercando di fare vedere l'impegno e il lavoro che stiamo facendo. Manca ancora molto e lo sappiamo".

23.48 - Finisce la conferenza stampa