Parma, Bani: "Possibilmente dobbiamo fare tre punti, ma non sarà facile contro il Milan"

Mattia Bani, difensore del Parma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "Dobbiamo chiedere punti, possibilmente tre. Sarà difficile, il Milan ha fatto un’ottima stagione, ma siamo arrivati in un momento in cui dobbiamo fare punti con tutte. Non dobbiamo concedergli spazi e giocare con le nostre forze, nelle ultime gare questo ci ha permesso di andare spesso in gol".