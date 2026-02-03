Ufficiale Benedyczak lascia il Parma e approda in Turchia: è un nuovo giocatore del Kasimpasa

Tramite il proprio sito ufficiale, il Parma ha comunicato la cessione di Adrian Benedyczak al Kasimpasa. In Turchia il mercato è aperto fino a domani e di conseguenza le operazioni in entrata saranno valide fino a quella data. Di seguito la nota integrale da parte dei ducali:

"Parma Calcio annuncia che Adrian Benedyczak è stato ceduto in prestito al Kasımpaşa Spor Kulübü fino al termine della stagione. Il Club augura ad Adrian di continuare il suo percorso sportivo raccogliendo le migliori soddisfazioni in questa nuova esperienza professionale".