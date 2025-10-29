Parma, Cuesta: "I gol arriveranno. Bernabè? Gioca dove giova alla squadra"
Carlos Cuesta, tecnico del Parma, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dei ducali allo Stadio Olimpico contro la Roma.
ANALISI DEL MATCH - "Analizzeremo tutto, dalle cose buone a quelle sbagliate. Ora non c'è tempo da perdere e dobbiamo pensare al match contro il Bologna. Noi proviamo a migliorare in entrambe le fasi, se difendiamo bene, attacchiamo bene. Siamo convinti che i gol arriveranno".
CREMASCHI - "Ha dinamismo e ci può dare tanto. Ha bisogno di adattamento perché viene da un campionato diverso".
BERNABÈ - "I giocatori vengono collocati per far rendere meglio tutta la squadra, lui ci dà sempre tanto, anche in quella posizione".
