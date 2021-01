Parma, D'Aversa: "Dobbiamo lavorare sull'aspetto mentale, ora siamo fragili"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore del Parma Roberto D'Aversa ha parlato della sconfitta di questa sera contro la Sampdoria: "Sicuramente la partita di oggi dimostra che la squadra ha bisogno di qualche intervento sul mercato. Però abbiamo preso un palo e una traversa e ci siamo fatti gol da soli, dobbiamo ragionare su quello e dobbiamo eliminare questi errori. Non possiamo concedere certe cose alla Sampdoria".

Dove può intervenire la società? E la classifica va guardata in questo momento?

"Va guardata perché se siamo penultimi un motivo ci sarà. In queste tre partite siamo a recriminare sul risultato, ma non è una questione di sfortuna: evidentemente non siamo abbastanza determinati per portare a casa il risultato. Dobbiamo migliorare sull'aspetto mentale, c'è fragilità sotto questo aspetto e bisogna lavorare su questo. Quello che farà la società, sarà compito loro".

Sei tornato, ci vuole coraggio per rimettersi in pista. Cosa ti fa essere ottimista per invertire la tendenza?

"In questi tre anni e mezzo non ho mai avuto un anno senza difficoltà. Abbiamo fatto risultati importanti, dalla Lega Pro a due salvezze in Serie A. Sono tornato qui per difendere quello che abbiamo costruito, cercherò di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Può sembrare un obiettivo difficoltoso, ma abbiamo sempre avuto le nostre difficoltà: ci auguriamo di riprenderci nel girone di ritorno. E' chiaro che ho sempre giocato per lottare per la salvezza, la mia carriera dice questo. Sento mia questa squadra, cercherò di portarla alla salvezza".

Manca qualcosa forse in difesa a livello di esperienza, e poi sulla destra:

"E' chiaro che sostituire Darmian e Kulusevski è difficile, poi il mercato di gennaio è un po' particolare. Cerchiamo di adattare alcuni giocatori, Kucka renderebbe di più a centrocampo per le sue caratteristiche, così come Grassi. In questo momento sono quelli che mi danno più garanzie, potremmo prendere un attaccante esterno oppure adattare un altro sistema di gioco. Oggi non avevo un sostituto per Cornelius, e bisognerebbe avere la possibilità di intervenire anche a gara in corso".