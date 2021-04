Parma, D'Aversa: "La gara col Milan ha la stessa importanza delle otto che rimangono"

vedi letture

Vigilia di campionato per il Parma, con il tecnico Roberto D'Aversa che in conferenza stampa ha parlato così del Milan: "Punti deboli ne ha pochi. La partita di domani ha importanza come le otto che rimangono. Dobbiamo affrontare ogni partita con impegno, loro hanno giocatori bravi tecnicamente e che attaccano bene in profondità, variano diversi tipi di costruzione, se vogliamo metterli in difficoltà va messa aggressività e intensità. Quando si affrontano squadre così forti bisogna sperare che incappino in una giornata no e noi dobbiamo fare la partita perfetta".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Roberto D'Aversa!