Parma, ecco il “guizzo” che chiedeva Liverani! È Valentin Mihaila

vedi letture

Per settimane Fabio Liverani, ex tecnico del Parma, aveva spiegato i cattivi risultati dei crociati per la mancanza di un “guizzo”, la giocata del singolo che può indirizzare la gara, qualità che al Parma pareva mancare. Non è un caso che i ducali faticassero non solo a segnare, ma anche a creare occasioni pericolose verso la porta avversaria. Pochi dribbling e poche giocate personali, e la fase offensiva del Parma era un encefalogramma piatto. Il mancato guizzo è stato fatale a Liverani, esonerato dopo il ko di Bergamo, per essere sostituito da Roberto D’Aversa. Anche sotto il tecnico nativo di Stoccarda il “guizzo”, all’inizio, sembrava mancare, finché dalla panchina non è uscito uno dei giovani acquistati in estate: Valentin Mihaila.

Classe 2000, arrivato ad ottobre dal Craiova per quasi otto milioni, Mihaila non è stato a disposizione del Parma fino a gennaio, per colpa di una fastidiosa pubalgia che si trascinava dalla stagione precedente e che gli ha impedito di essere a disposizione di Liverani sin da subito. Il talento rumeno ha trovato l’esordio nel finale della debacle contro il Torino, scendendo in campo per quasi tutta la gara pochi giorni dopo, in casa dell’Atalanta, risultando il migliore tra le fila dei crociati. Dribbling, personalità, tiro: il numero 28 ha mostrato sin da subito di essere un talento, seppur ancora molto grezzo e da disciplinare. Entrato piano piano in condizione dopo lo stop di quasi tre mesi, febbraio è stato il suo mese: un assist con l’Udinese, migliore in campo contro lo Spezia e i due gol consecutivi, a Firenze e domenica contro la Roma, Mihaila è il giocatore che più si avvicina a Kulusevski della rosa dei crociati, seppur con caratteristiche decisamente diverse. La crescita dal punto di vista del gioco e dell’incisività sotto porta si deve gran parte alle sue giocate, nonostante sotto porta l’ex Craiova si sia dimostra tutt’altro che impeccabile. Errori di gioventù, per un ragazzo che ha margini di crescita enormi. E se il Parma ha ancora qualche chance di salvezza, distante oggi solo tre punti (in attesa dei due recuperi del Torino) lo deve anche a Mihaila, che in questo finale sarà l’arma in più.