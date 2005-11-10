Ufficiale Parma, il giovane Abdou-Salam Konate rinnova fino al 2029

Il Parma ha comunicato, tramite i suoi canali ufficiali, di aver rinnovato il contratto con il centrocampista Abdou-Salam Konate fino al 30 giugno 2029.



Il comunicato stampa

“Arrivato a Parma nel 2022, Abdou-Salam, classe 2006, ha intrapreso un percorso di crescita costante e proficuo all’interno del settore giovanile gialloblu. Protagonista di una stagione di alto profilo con la formazione Under 20, si è confermato uno dei calciatori di maggiore prospettiva del Club.

Il centrocampista sta svolgendo la pre-season con la Prima Squadra agli ordini dell’allenatore Carlos Cuesta”.