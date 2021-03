Parma, Hernani: "Fatta una bella partita contro la prima in classifica, ora testa alla Fiorentina"

Autore del suo quinto gol in campionato che ha reso meno amara la sconfitta del Parma, oggi più che positivo contro l'Inter, Hernani, ai microfoni di Sky, non si abbatte e pensa già alla prossima: “Abbiamo fatto una bella partita, abbiamo provato a fare il nostro meglio. Oggi non è successo, avevamo di fronte una squadra forte come l’Inter che è prima in classifica, ha calciatori molto forte individualmente e collettivamente. Questo è però l’atteggiamento giusto che fa ottenere risultati importanti, domenica abbiamo un’altra partita e dobbiamo pensare a quella. Dobbiamo tenere questo atteggiamento per tutte le partite, per tutti e novanta minuti. Dobbiamo essere concentrati e vogliosi di fare quello che vuole il mister, solo così possiamo portare a casa i risultati dei quali abbiamo bisogno adesso. Dobbiamo pensare gara dopo gara, senza guardare gli altri, pensare solamente a noi stessi e conquistare più punti possibili”.