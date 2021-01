Parma, in gruppo Gervinho e Osorio. Solo terapie per Kucka e Iacoponi

Novità dall'infermeria crociata dopo l'allenamento di oggi, che vede Gervinho e Yordan Osorio tornare ad allenarsi in gruppo dopo i problemi fisici accusati nelle ultime partite. Ha svolto lavoro differenziato Alberto Grassi, mentre Juraj Kucka e Simone Iacoponi hanno svolto terapie. Riccardo Gagliolo e Yann Karamoh sono stati sottoposti ad esami strumentali dopo i guai fisici avuti contro l'Atalanta: per il terzino italo-svedese gli esami hanno dato come esito una distrazione di lieve grado ai flessori della coscia sinistra, mentre per il giovane esterno si tratta di una lesione di I grado ai muscoli adduttori della coscia sinistra.