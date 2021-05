Parma in Serie B, una retrocessione costosa: Krause ha investito 61 milioni sul mercato

Una retrocessione piuttosto onerosa per il Parma 2020/21, che tra le tante scelte sbagliate ha sicuramente iniziato molto male, con un mercato inadatto a Liverani e che ha portato a Collecchio calciatori acerbi per il campionato italiani e spesso e volentieri fragili fisicamente, o addirittura già infortunati e quindi subito alle prese con un lungo recupero. Errori che sono costati cari alla formazione ducale, retrocessa con quattro turni di anticipo in Serie B ma praticamente fuori da ogni discorso salvezza già da fine marzo. Queste le cifre sintetizzate da ParmaLive.com e pubblicate sul bilancio 2020 dal club ducale circa la sessione estiva di calciomercato, la prima gestita direttamente dalla nuova proprietà americana:

6.9 milioni allo Charleroi per Maxime Busi

6.7 milioni al Nizza per Wylan Cyprien

9.1 milioni all’Università Craiova per Valentin Mihaila

4.1 milioni al Porto per Yordan Osorio

6.4 milioni allo Zurigo per Simon Sohm

10.5 milioni al Lanus per Lautaro Valenti

0.5 milioni allo Jagellonia per Bartolomiej Maliszewski

La società inoltre ha investito 1.5 milioni per il prestito di Juan Brunetta dal Godoy Cruz, mentre il prestito di Hans Nicolussi Caviglia dalla Juventus è a titolo gratuito. In inverno, i ducali sono poi tornati sul mercato nel tentativo di rafforzare tutti i reparti, concentrandosi perà soprattutto su difesa e attacco:

13 milioni al FCSB per Dennis Man

0.3 milioni al Panathinaikos per Vasilios Zagaritis

1.5 milioni di prestito oneroso al Genoa per Bani

0.5 milioni euro di prestito oneroso al Milan per Andrea Conti

La società anche anche accolto in prestito Joshua Zirkzee, a parametro zero Graziano Pellè e il giovane Daan Dierckx a titolo definitivo.