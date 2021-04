Parma, Krause al fianco di Dal Pino: "Un gentiluomo in un mondo duro"

vedi letture

Kyle Krause al fianco di Paolo Dal Pino. Il Parma si è schierato stasera nella scissione che ha interessato la Lega Serie A, con il presidente sfiduciato da sette club. Per il patron ducale, che come di consueto si fa sentire via Twitter, il Parma apprezza gli sforzi che Paolo Dal Pino, un gentiluomo in un mondo duro, sta perpetrando per innovare la Serie A: "We @1913parmacalcio appreciate the effort that Paolo Dal Pino - a gentleman in a tough world - is doing in trying to bring more innovation to @SerieA".