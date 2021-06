Parma, Kucka può restare in serie A: il Genoa punta al ritorno dello slovacco

vedi letture

Nonostante la retrocessione in serie B da parte del Parma, il futuro di Juraj Kucka potrebbe essere ancora in serie A. In attesa di capire se potrà affondare il colpo per Kevin Strootman, il Genoa si è fatto avanti per il centrocampista slovacco, che ha già vestito la maglia rossoblù dal 2011 al 2015.