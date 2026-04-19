Parma, la classifica sorride e il bilancio... pure. Fatturato triplicato in dodici mesi

Il Parma ha pubblicato il Bilancio d'Esercizio per l'anno solare 2025, rendendo di dominio pubblico tutti i numeri dietro alla gestione economica del club. ParmaLive.com ha analizzato questi numeri, che evidenziano come le casse ducali non abbiano mai goduto di salute migliore.

Nel 2025 vicinissimo il pareggio di bilancio

Nelle annate precedenti, di anno in anno il club ducale registrava un profondo rosso. 87,5 in perdita nel 2021, 96,5 milioni nel 2022, 80,4 milioni nel 2023 e 63,4 nel 2024. Eppure, nonostante ciò, il Parma ha sempre avuto una situazione patrimoniale invidiabile, grazie alle ingenti somme investite dal presidente Krause negli anni scorsi, una gestione però non sostenibile nel lungo periodo.

Fatturato triplicato, anche grazie alle plusvalenze estive

Finalmente, nel 2025, così è stato: il Parma comincia a camminare con le proprie gambe e nel 2025 fa registrare solo 1,7 milioni di perdite, un dato in evidente controtendenza rispetto alle stagioni precedenti. Il primo anno solare interamente in Serie A e, soprattutto, le grandi plusvalenze fatte registrare nel mercato estivo, hanno fatto triplicare il fatturato: 125,7 milioni, contro i 41,5 dell'anno precedente. Cresciuti anche i costi, come prevedibile, ma con un incremento nettamente inferiore: 125,4 milioni spesi nel 2025, contro i 105,9 milioni del 2024.