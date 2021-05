Parma, la società comunica l'esonero a D'Aversa. Via anche il direttore sportivo Carli

E' partita la rivoluzione in casa Parma. Con la sconfitta di ieri sul campo della Sampdoria si è chiusa l'avventura in Serie A della formazione ducale che torna in Serie B dopo tre anni. Come riporta Sky Sport, la società emiliana avrebbe comunicato Roberto D'Aversa che non sarà più il tecnico per la prossima stagione. Stessa sorte anche per il direttore sportivo Marcello Carli che sarà sostituito da Mauro Pederzoli, finora nel settore scouting dei gialloblù.