Parma, Pecchia: "Al cambio di Theo e Leao ho pensato 'Ma che caz**'..."

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, è presente in conferenza stampa al termine della sfida tra Milan e Parma, valida per la ventiduesima giornata di Serie A.

Cosa è successo nel finale?

"Dispiace, ma il risultato è quello che conta. Mi sarei stupito se non ci fosse stata una reazione del Milan, davanti ai propri tifosi, sotto di un gol col Parma. Potevamo tenere meglio la linea del fuorigioco sul terzo gol".

Come sono andati i nuovi acquisti?

"Djuric è un giocatore importante. Abbiamo bisogno di tutti e dobbiamo velocizzare l'inserimento perché c'è bisogno di tutti".

4 gol al Milan tra andara e ritorno...

"Volevamo giocarcela come siamo soliti in un ambiente che spinge. Quando c'è stato da difendere lo abbiamo fatto con ordine. Djuric è un riferimento anche per gli altri giocatori di qualità".

Rimpianti?

"Nel finale sono saltati tutti gli schemi, abbiamo avuto anche l'occasione per segnare. Forse ci siamo abbassati un po' troppo, ma ci sta visto che stavamo vincendo 2-1 a San Siro".

Come sta Estevez?

"Abbiamo bisogno di tutti e la condizione deve migliorare. Devono ancora recuperare Bernabé e Bonny. Con tutti siamo più forti".

Cosa ha pensato a Theo e Leao?

"Ma che ca***. Poi vabbè, il Milan ha una rosa di spessore e può ribaltare le partite. È una rosa top a livello europeo".

Termina qui la conferenza.