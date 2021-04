Parma, Ribalta: "Vogliamo un calcio offensivo, una squadra che non abbia paura di nessuno"

vedi letture

Javier Ribalta, nuovo Managing Director area sport del Parma, si è presentato ai tifosi ducali in conferenza stampa quest'oggi. Queste le sue idee sul tipo di squadra che dovrà essere costruita: "Vogliamo andare su un modello di club in cui il calcio offensivo sia una priorità. Non posso dire sistemi o altro perché sono cose da allenatore, noi come club vogliamo dare una linea offensiva, senza aver paura di nessuno. A grandi linee questa è l'idea, poi sta all'allenatore aggiustare il tipo di calcio".

Rileggi la conferenza stampa integrale di presentazione per Ribalta e Kalma, nuovi dirigenti del Parma.