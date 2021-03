Parma-Roma 2-0, le pagelle: ducali alla rumena, mentre i capitolini ballano forte dietro

vedi letture

PARMA-ROMA 2-

PARMA (a cura di Vito Aulenti)

Sepe 6,5 - Attento nelle uscite, lucido tra i pali. Il portiere riscatta ampiamente le ultime deludenti prestazioni, riuscendo dopo tanto tempo a lasciare inviolata la propria porta.

Conti 6,5 - Prestazione solida, soprattutto in fase difensiva, dell'ex Milan, che se la cava egregiamente al cospetto di un cliente scomodo come Spinazzola. Dall'82' Laurini s.v.

Osorio 7 - Avvia l'azione dell'1-0 siglato da Mihaila. Poi giganteggia in area crociata, lasciando ben pochi palloni giocabili agli attaccanti giallorossi.

Bani 7 - Prestazione sontuosa del centrale, che con personalità riesce ad arginare Dzeko. Bravissimo negli anticipi e nei duelli aerei.

Pezzella 7 - Altra prova di spessore del terzino crociato, in continua crescita. Fa quello che vuole sulla sinistra, costringendo Bruno Peres ad un pomeriggio sottotono.

Hernani 7 - Freddissimo dagli undici metri, trova il suo sesto gol in campionato. Prezioso anche in mezzo al campo, dove garantisce dinamicità e fisicità. Dal 72' Grassi s.v.

Brugman 8 - Il migliore in campo tra le fila del Parma. Costruisce il gioco con ordine e sapienza, ma soprattutto chiude tutte le linee di passaggio alla formazione giallorossa. Un gigante.

Kurtic 6,5 - Continua il buon momento del centrocampista sloveno, quest'oggi preziosissimo soprattutto in fase difensiva.

Man 7,5 - Pronti via, e il rumeno fa vedere subito di che pasta è fatto, servendo un cioccolatino in area di rigore al suo connazionale Mihaila. A inizio ripresa si divora un gol davanti a Pau Lopez, ma si fa ampiamente perdonare mettendo in mostra una serie di giocate che lo consacrano come uno dei giovani più interessanti dell'intera Serie A.

Pellè 7 - Partita da leader del centravanti salentino, che dialoga in continuazione coi compagni, trasferendo loro sicurezza ed esperienza. Fondamentale anche la sua fisicità, soprattutto al 53', quando costringe Ibanez al fallo, guadagnando con mestiere il rigore del 2-0. Dal 61' Zirkzee 5,5 - Entra con poca cattiveria, pressando i difensori avversari con scarsa convinzione. Il ragazzo ha indubbiamente talento, ma deve metterci più grinta se intende trovare più spazio nelle prossime undici partite.

Mihaila 7,5 - Secondo gol consecutivo per il talentino crociato, che adesso non vuole fermarsi più. Nel finale, nonostante la stanchezza, ha ancora la forza per creare scompiglio nella difesa giallorossa con la sua rapidità. Una dolce conferma. Dall'82' Karamoh sv.

Allenatore: Andrea Tarozzi 7 - Sostituisce nel migliore dei modi D'Aversa, dispensando continuamente consigli ai propri ragazzi ed effettuando i cambi in maniera puntuale e mirata.

ROMA

Pau Lopez 6 - Fa quello che può: incolpevole sui due gol del Parma, salva su Man la palla del 2-0.

Mancini 6 - Il meno colpevole di un pomeriggio molto difficile per la retroguardia di Fonseca, anche se neanche il suo movimento è perfetto in occasione del vantaggio di Mihaila.

Ibanez 5 - In occasione del vantaggio non sembra totalmente esente da colpe, poi la fa grossa concedendo a Pellè il rigore dopo averlo recuperato in velocità e messo nelle condizioni di essere poco pericoloso.

Kumbulla 4,5 - Man gli fa girare la testa: lo scatto bruciante che porta al vantaggio del Parma è solo l'inizio dell'incubo pomeridiano per il centrale albanese. Dal 59' Cristante 6 - Entra a frittata fatta e comunque la Roma soffre sempre le ripartenze ducali, persino negli ultimi venti minuti.

Peres 5 - Protagonista della dormita generale della difesa ospite in occasione dell'1-0, perde il duello con Pezzella, che lo buca con facilità eccessiva. Dal 60' Reynolds 5,5 - Entra malino in partita, ma era difficile dare una scossa dopo un'ora così brutta.

Pellegrini 6 - A livello tecnico è quello con più idee, ma in diverse occasioni non si intende alla perfezioni coi compagni e l'azione sfuma. Dal 79' Mayoral sv.

Villar 5,5 - Il centrocampo del Parma sta basso e spesso la difesa di casa salta la linea mediana con un lancio: di conseguenza perde di efficacia e passa gran parte della gara a vagare per il rettangolo di gioco. Dal 79' Diawara sv.

Spinazzola 6 - Il duello con Conti è appassionante e vive falsi alterne: spinge tantissimo e quasi ogni pericolo in casa Roma arriva dal suo piede sinistro.

Pedro 5 - Molto in ombra quest'oggi dopo l'ottima prova in Europa League. Cerca di abbassarsi per cercare palloni giocabili ma non fa mai la scelta giusta. Dal 59' Perez 6,5 - Entra benissimo e un suo sinistro è l'unica insidia per Sepe nella ripresa.

El Shaarawy 5,5 - Una serpentina nel primo tempo lascia pensare che a Parma possa arrivare il suo primo gol in A dopo il ritorno dalla Cina: invece è un canto del cigno in una partita anonima.

Dzeko 5,5 - Stecca anche lui: Mancini lo serve alla perfezione dopo un minuto ma conclude male e nei successivi ottantanove non fa molto per meritarsi la fiducia di Fonseca.

Allenatore: Paulo Fonseca 5,5 - Crollano tutte le certezze difensive della squadra al Tardini: i giallorossi appaiono molto approssimativi contro i rapidi attaccanti esterni della squadra di casa e anche il centrocampo non dà le certezze viste nell'ultimo periodo. Sembrava l'occasione per una conferma importante in classifica, invece crolla in casa della penultima, perdendo anche la statistica che lo vedeva vincente sempre (o quasi) contro le piccole del campionato.